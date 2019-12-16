МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Немецкому автопроизводителю Opel, объявившему о своем возвращении на российский рынок, придется нелегко: продажи автомобилей падают, ниша, в которой работал Opel, успешно занята сегодня другими мировыми концернами, да и за годы отсутствия российские автолюбители от марки отвыкли.

В любом случае, чтобы вновь завоевать свою долю на рынке, вернуть доверие российского покупателя, Opel необходимо задуматься над проблемой конкурентного ценообразования, уверены эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России, в результате, немецкий автопроизводитель ушел с российского рынка. C сегодняшнего дня кроссовер Grandland X и минивэн Zafira Life марки Opel (с 2017 года входит в PSA Group), продаются в автосалонах официальных дилеров крупных российских городов. Начало продаж грузовых фургонов Opel Vivaro запланировано на первую половину следующего года.

БУДЕТ ЛИ ЛЕГКИМ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Аналитик агентства "Автостат" Азат Тимерханов уверен, что возвращение Opel будет нелегким — все-таки за пять лет отсутствия россияне успели отвыкнуть от этой марки.

"Да и когда Opel уходил, ситуация с ценами была совсем другой. За это время автомобили подорожали более чем в 1,5 раза, а еще Opel возвращается с кроссовером, минимальная цена которого составляет 1,8 млн рублей. В этом сегменте конкуренция очень серьезная, и модели Grandland X придется тяжело”, — констатирует он.

Автомобильный обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Егор Васильев считает, что модель GrandLand X, которая относится к категории компактных SUV, могла бы стать популярной у российского автолюбителя, ведь это активно развивающийся сегмент в России, как и во всем мире. Однако поскольку в этой нише уже давно обосновались европейские, корейские и японские бренды, новой модели Opel вряд ли удастся легко завоевать свою долю рынка.

А что касается моделей Zafira Life и Vivaro, то этот сегмент — потенциально перспективен: не так много автопроизводителей могут предложить в нем хорошую цену на свои автомобили, говорит эксперт.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов поясняет, что возвращение автопроизводителя на российский рынок происходит в тестовом режиме: компания посмотрит, насколько успешными будут продажи, и примет решение, стоит ли ей расширять свое присутствие на российском рынке.

"В целом ситуация на европейском рынке не очень удачная, а российская экономика растет, уровень автомобилизации невысок, поэтому возможности у компании есть", — сказал он.

ГЛАВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ НА РЫНКЕ РФ

По словам Беспалова, Opel ожидает достаточно жесткая конкуренция на российском рынке. Речь идет, прежде всего, о локальных игроках и иностранных производителях, имеющих свои производства на территории РФ — у них есть преимущества, в частности, по утилизационному сбору.

“Так что конкурентная среда не самая мягкая в России, но Opel надеется занять определенную нишу”, — считает он.

Эксперты единодушны в том, что наиболее очевидные перспективы есть у коммерческих фургонов Vivaro — представителей легкого коммерческого транспорта.

"С учетом тенденции вывода из города большегрузного коммерческого транспорта Vivaro может представлять большой интерес для соответствующих служб доставки”, — считает Васильев.

По его мнению, внешним конкурентом Opel может выступать Volkswagen, но существует еще и внутренняя конкуренция – это марки Peugeot и Citroen, которые построены на аналогичных платформах.

"Cумеет ли конкурировать в России немецкий целесообразный и инженерно выверенный подход с французской точкой зрения на создание автомобилей, покажет время', — уверен Васильев.

Кроме того, нельзя также сбрасывать со счетов Kia, Hyundai и Nissan.

Так или иначе, российский потребитель начинает выбирать автомобиль, ориентируясь не на престиж бренда, а на стоимость владения конкретным автомобилем, поэтому эксперты советуют Opel повышать свою привлекательность именно в области ценообразования и финансовых инструментов, обеспечивающих приобретение авто.

БУДУТ ЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ OPEL?

Беспалов говорит, что развитие рынка электроавтомобилей — это глобальный тренд, который в ближайшие годы не будет актуальным для России, поэтому говорить о возможном успехе технологий Opel на этом направлении на рынке РФ пока преждевременно.

По мнению Васильева, для любого современного бренда иметь в своем модельном ряду электромобили — это просто обязательная опция, однако экологически чистые автомобили становятся массовым товаром только для стран с высоким уровнем жизни.

"А вот коммерческий транспорт на электротяге имеет больше перспектив, так что электрическая Vivaro может быть и востребована, и успешна. Но это скорее государственные закупки”, — заключил эксперт.