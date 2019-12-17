МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) за первые одиннадцать месяцев 2019 года уменьшились в годовом исчислении на 7,3%, до 4,52 тысячи машин, а в том числе в ноябре — на 20,3%, до 291 штуки, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом продажи новых автомобилей в ЕС за январь-ноябрь сократились на 0,3% год к году, до 14,12 миллиона машин, а в ноябре — выросли на 4,9% и составили 1,17 миллиона штук.

С начала года среди крупных рынков только Германия показала рост показателя — на 3,9% в годовом выражении, тогда как в Великобритании снижение составило 2,7%, во Франции — 0,2%, в Италии — 0,6%, в Испании — 5,7%.

Продажи новых автомобилей в Европе французского автопроизводителя PSA Group за первые одиннадцать месяцев года сократились в годовом выражении на 1%, компании Volkswagen Group — выросли на 1,9%, группы Renault в целом — снизились на 0,6%. В ноябре, по данным ACEA, продажи французского автопроизводителя PSA Group опустились на 7,2% в годовом исчислении, Volkswagen Group — выросли на 13,4%, группы Renault — поднялись на 4,3%.