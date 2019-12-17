МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Цены на новые автомобили Volvo в России с начала 2020 года вырастут на 30-110 тысяч рублей в зависимости от модели из-за увеличения утилизационного сбора на импортируемые в РФ машины, следует из сообщения компании.

"Volvo Сar Russia сообщает, что изменение утилизационного сбора на импортируемые в РФ новые автомобили, объявленное с 1 января 2020 года, отразится на рекомендованных розничных ценах всех новых легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников Volvo на территории страны. В зависимости от модели и комплектации автомобиля, увеличение рекомендуемых розничных цен составит от 30 000 рублей до 110 000 рублей", — говорится в сообщении.

Ранее, в ноябре, Volvo уже объявлял об увеличении с января 2020 года рекомендованных розничных цен в РФ на свои автомобили на 45-80 тысяч рублей в зависимости от модели. Тогда производитель заявлял, что в случае повышения утилизационного сбора в новом году, ему придется увеличить цены дополнительно.

Постановление правительства РФ об увеличении ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года было опубликовано на сайте кабинета министров 25 ноября. Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей. Традиционно правительство при повышении утильсбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

Так, в соответствии с документом, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров — с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литров — на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литров рост утильсбора составит 145% — с 9,08 до 22,25.

Утильсбор изначально ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие специнвестконтракты (СПИК). Сбор повышался уже дважды.