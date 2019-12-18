МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Автоконцерны PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подписали соглашение о слиянии на паритетных началах, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Fiat Chrysler и PSA сегодня подписали обязательное соглашение об объединении, предусматривающее слияние бизнеса 50/50 для создания четвертого по величине мирового автопроизводителя по объему продаж, и третьего — по выручке", — говорится в сообщении. Акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы.

Ожидается, что годовой объем продаж автомобилей объединенной компании составит 8,7 миллиона штук, выручка составит почти 170 миллиардов евро, операционная прибыль — более 11 миллиардов евро и маржа операционной прибыли 6,6%. Предполагается, что 46% выручки новой компании будет приходится на Европу, 43% — на Северную Америку.

В конце октября советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса на паритетных началах. Во вторник СМИ сообщили, что советы директоров одобрили соглашение о слиянии компаний.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.