МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Шведский автоконцерн Volvo Group и японская компания Isuzu Motors намерены сформировать стратегический альянс в сфере коммерческих транспортных средств, сообщила Isuzu в официальном пресс-релизе.

Предполагаемый альянс между Volvo Group и Isuzu Motors будет включать формирование технологического партнерства, в рамках которого будут применяться взаимодополняющие области знаний сторон. Также планируется создание более широкой базы для поддержки будущих инвестиций в развитие технологий.

Кроме того, компании намерены создать более сильный совместный бизнес по производству грузовиков в Японии и на международных рынках.

Как сообщается, компаниям теперь предстоит доработка оценки объемов передаваемого бизнеса, а также будут проведены переговоры по обязательным соглашениям. Подписание соглашений ожидается к середине 2020 года, а завершение сделки — к концу 2020 года, после проверки регулирующими органами.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.

Isuzu Motors — японская автомобильная компания со штаб-квартирой в Токио, которая занимается проектированием, разработкой, производством, продажей и обслуживанием коммерческого транспорта, пикапов, дизельных и газовых двигателей, их деталей и компонентов.