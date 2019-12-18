МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" планирует отложить выплату процентов по семилетним кредитам и займам, чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, сообщили в пресс-службе компании.

"Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания планирует и далее отложить выплату процентов по семилетним кредитам и займам и направить денежные средства в пользу операторов технического обслуживания, поставщиков топлива и коммерческих контрагентов", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств и активно ведет переговоры с синдикатом банков. Как и было запланировано, в середине года авиакомпания частично погасила проценты по семилетним кредитам и займам, а также регулярно производит платежи по 12-летним обязательствам.