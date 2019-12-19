МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" отрицает, что ее основателя и совладельца Михаила Гуцериева вызывали на допрос.

"Группа "Сафмар" отрицает факт вызова Михаила Гуцериева на допрос. Ничего не было, ничего не знаем", — сказали РИА Новости в пресс-службе группы.

В среду в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. В четверг в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. Информацию об обысках в "Сафмаре" также опровергали.

"Сафмар" Михаила Гуцериева — одна из крупнейших российских промышленно-финансовых групп, включающая в себя промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, а также строительства и девелопмента.

В состав группы, в том числе, входят ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", автолизинговый "Европлан", компания "Русснефть", холдинг "Русский уголь". Строительный и девелоперский бизнес представлен компаниями А101 и "Моспромстрой". В числе медиаактивов — семь федеральных радиостанций и телевизионный холдинг Bridge TV.