МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч, нештрафуемое превышение скорости в 10 км/ч будет вводиться постепенно, в режиме пилотных зон, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Он отметил, что "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

"Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать", — заявил Акимов.

Однако, двигаться к этому предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон, объясняет он. "Возможно, если мы будем поддержаны, мы внесем предложения о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов. Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысяч жизней людей. Вот это цена вопроса", — подчеркивает вице-премьер.

Он рассчитывает, что все необходимые законодательные решения будут приняты в течение следующего года. "В отношении всей конструкции — мы не достигнем показателей указа, если мы эти меры не реализуем в отношении всей страны довольно быстро — то есть, условно, до 2022-2023 года", — добавил Акимов.

Говоря о том, когда пилотные зоны могут получить возможность снизить нештрафуемый порог скорости, Акимов отметил: "Сложный это юридический вопрос, поскольку связан с распределением полномочий между уровнями власти, с внесением изменений в КоАП, но если будет движение по этому пути, то скорее всего именно так — пилотными зонами и на основе предоставления права вводить такой режим".

Кроме этого, правкомиссия по безопасности дорожного движения прорабатывает вопрос повышения штрафов за превышение скорости, рассказал Акимов после заседания комиссии.

"Безусловно, мы прорабатываем вопросы и о повышении размера штрафа — он у нас не менялся довольно давно — с 2013 года, дифференцировать штраф в зависимости от превышения скорости в еще большем размере и посмотреть на предложения привязать ответственность к частоте нарушений. Грубо говоря, чтобы скоростная оплата 500-рублевого штрафа — 250 рублей — не была пропуском для системного нарушения. Многие воспринимают ее как плата за скоростной проезд. Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать", — сказал Акимов.

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ШТРАФЫ

Как сообщил агентству агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев, предельная скорость, до которой вероятность получения несовместимых с жизнью травм относительно невелика — 50 км/час, а в крайнем случае — 60 км/час.

“Если мы в этих условиях допускаем превышение на 20 км/час, то говорить о снижении уровня социального риска не приходится, но по факту сейчас мы имеем именно такую ситуацию”, — говорит он.

По его словам, необходимо избавляться от нормы, в соответствии с которой ехать по дороге быстрее 90 км/час нельзя, но на 20 км/час превысить можно, ведь она порождает правовой нигилизм по отношению к ПДД и противоречит здравому смыслу.

Что касается выделенных зон, то фактически получается, что на части территории России закон исполнять нужно, а на другой — нет.

“Приведет ли это к снижению аварийности неизвестно, но что произойдет точно, так это резкий рост поступлений в бюджет за счет штрафов с водителей, которые вряд ли будут полноценно проинформированы о том, где будет действовать порог в 20, а где в 10 км/час”, — сказал эксперт.

“Можно ли манипулировать законом, от которого зависят жизни людей по своему усмотрению? Либо закон работает одинаково для всех, либо он просто неработоспособен”, — заключил Васильев.