МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" планирует провести IPO на Нью-Йоркской бирже, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу компании Винченцо Трани.

"Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" намерен не позднее 2021 года продать до 40% компании и привлечь более 300 миллионов долларов на развитие бизнеса в Москве, а также экспансию в регионы и страны СНГ", — сказал Трани в интервью агентству.

В сообщении также отмечается, что листинг на Московской бирже планируется после размещения на Нью-Йоркской. В начале декабря встречу с инвесторами для компании организовывали Sberbank CIB и Bank of America Corp.

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 1,2 тысячи автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге в ряде других российских городов.