МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года, соответствующий приказ Минфина РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно другому приказу министерства, с января — и впервые с 2015 года — повысится также минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья.

Минимальная розничная цена на водку с нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей. Закупочная цена водки у производителя повысится на 6,6%, до 193 рублей за полулитровую бутылку (со 181 рубля), оптовая — на 7%, до 199 рублей (со 186 рублей).

МРЦ на коньяк вырастет на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 388 рублей), на бренди — на 2,6%, до 315 рублей (с текущих 307 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличатся до 342 рублей (на 4%) и до 249 рублей (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 рублей (на 6,2%) и до 261 рубля (на 4,4%) соответственно.

Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января увеличится на 16% и составит 57 рублей за литр безводного спирта. Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года, тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта с 43 рублей.

В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

Цены на водку в магазинах России не вырастут после повышения минимальной цены на этиловый спирт, водку и коньяк в РФ, сказал генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

"Никаких на рынке изменений (в цене) не будет. Ни на одну бутылку меньше продаваться не будет, ничего не изменится. Единственный плюс — розница будет больше зарабатывать. И чуть вырастет отпускная цена — то есть у заводов появится еще немного денег, которые розница отберет у них в виде бонусов и всего остального", — считает Дробиз.