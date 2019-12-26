МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года зарегистрировать новое транспортное средство можно прямо в автосалоне, сообщает газета "Коммерсант".

Данную информацию изданию подтвердили в аппарате Белого дома.

"Постановление вступит в силу 1 января 2020 года с принятым еще в 2018 году законом "О государственной регистрации транспортных средств". Основное нововведение — возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне", — пишет газета.

Услугу смогут предоставить компании, имеющие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД.

По данным "Коммерсанта", осматривать автомобиль и проверять документы у его владельца будут сотрудники автосалона, а информацию с результатами осмотра компания подаст в подразделение ГИБДД через портал госуслуг.