МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин занял первое место в топ-5 самых удачливых российских миллиардеров в 2019 году по версии журнала Forbes. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров 2019 года

По оценке издания, Потанин за год увеличил свое состояние более чем на треть. "Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него 6 миллиардов долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти 8 миллиардов долларов", — пишет Forbes. По состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в 23,8 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличилось на 5,9 миллиарда долларов — до 27 миллиардов долларов на 24 декабря. Замыкает тройку лидеров президент "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,8 миллиарда долларов.

Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на 4,1 миллиарда долларов, составив 22,7 миллиарда долларов. На последнее место рейтинга журнал поместил основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — прирост за год составил 3,8 миллиарда долларов. На 24 декабря его состояние оценивается в 20,2 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу, за прошедший год состояние пятерых самых удачливых участников российского списка Forbes в сумме увеличилось на 27 миллиардов долларов.