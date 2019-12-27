МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен произвести один миллион электромобилей VW до конца 2023 года, опередив прежний план, говорится в релизе компании.

"Согласно последнему плану, стратегическая цель в один миллион электромобилей, как ожидается, будет достигнута в конце 2023 года, на два года раньше, чем предполагалось ранее", — говорится в релизе.

Концерн также прогнозирует, что к 2025 году будет произведено уже 1,5 миллиона электромобилей бренда Volkswagen. Инвестиции группы в эту сферу к 2024 году составят 33 миллиарда евро, включая 11 миллиардов инвестиций бренда Volkswagen.

В марте текущего года компания сообщила, что планирует к 2028 году выпустить 70 новых моделей электромобилей, в результате чего общее число выпущенных компанией электрокаров достигнет 22 миллионов штук.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. По состоянию на 30 сентября 2019 года штат компании составляет более 642,4 тысячи человек.