МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке ООО "Субару Мотор" отзывает 42 149 автомобилей в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH), реализованные с 2005 по 2011 годы.

"Причиной отзыва транспортных средств является маловероятное, однако возможное проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. спустя длительное время эксплуатации автомобиля. Это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта.

"На всех транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки", — отмечает агентство.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.