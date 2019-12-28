Самолет готовится к посадке в Екатеринбурге из-за неисправности одной из систем
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — ПРАЙМ. Самолет, летевший рейсом Екатеринбург-Симферополь, готовится к аварийной посадке в аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".
"При выполнении рейса Екатеринбург-Симферополь на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет возвращается в аэропорт "Кольцово". Для этого вырабатывает топливо для обеспечения безопасности", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что посадка самолета намечена на 16.45 (14.45 мск).
https://1prime.ru/business/20191228/830749796.html