ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — ПРАЙМ. Самолет, возвращавшийся в Екатеринбург из-за неисправности одной из систем, благополучно сел в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе аэровокзала.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург — Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту находились 149 человек.

"Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт "Кольцово" без ограничений принимает и отправляет воздушные суда", — сказали в пресс-службе.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.