ТАЛЛИН, 29 дек — ПРАЙМ. Автобус фирмы Ecolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, они доставлены в больницу, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Автобус фирмы Ecolines, ехавший из Петербурга в Таллин, съехал в кювет на 30-м километре шоссе Таллин — Нарва в 04.45 по местному времени (05.45 мск). В автобусе находились 67 человек, из них двое – водители. Девять человек, четверо из которых являются гражданами Латвии, с различными повреждениями, не опасными для жизни, доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сидевший за рулем во время аварии водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии — техническая неисправность. Детали ДТП выясняются.

Фирма Ecolines сообщила, что на место происшествия был отправлен дополнительный автобус, который доставил пассажиров в Таллин.