МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Крымский мост построен по самым современным технологиям и может простоять века, если его правильно обслуживать, заявил президент РФ Владимир Путин в своем комментарии программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Глава государства отметил, что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал "чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом".

"Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост – ред.) может и веками будет стоять, конечно", — сказал президент. Он подчеркнул, что при строительстве применялись "самые современные технологии".

Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но "все безуспешно, все снеслось", поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход. "Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях", — сказал президент.

Участников строительства моста Путин назвал молодцами. "Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", — заключил глава государства.

Беседа корреспондента телепрограммы с президентом состоялась во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, в котором Путин участвовал в среду вечером. Президент согласился, отвечая на соответствующий вопрос, можно ли считать этот товарищеский поединок на ледовой площадке своего рода корпоративом. "Мы потом, после этого (матча), зайдем ко мне домой на чашку чая", — сказал президент. На вопрос, есть ли новогодний подарок, которым его можно удивить, Путин заметил: "Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.