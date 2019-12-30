МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Камаз" планирует получить чистую прибыль по МСФО в 2020 году на уровне 288 миллионов рублей против планируемого убытка в 2019 году, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль должна достигнуть 288 миллионов рублей при планируемой выручке 204 миллиарда рублей", — сообщает компания.

До этого глава "Камаза" Сергей Когогин говорил журналистам, что по итогам 2019 года предприятие получит убыток по МСФО вместо ожидавшейся прибыли в размере 500 миллионов рублей, в том числе из-за невозможности получить экспортную субсидию, которая на данный момент покрывает поставки только готовых автомобилей.

По словам Когогина, есть несколько непонятных условий, которых точно не ожидалось по субсидиям — в частности, что за периметром экспортной поддержки оказались SKD (semi knock-down, машинокомплект для сборки). Когда разобранный автомобиль состоит из тысяч деталей, и "российскость" надо подтвердить для каждой детали, — не только "Камазу" это трудно, сетовал он.

Убыток в 2019 году будет немалым, предупреждал он, а будет ли идти речь о сотнях миллионов или миллиарде рублей, зависит от того, как компания поработает в декабре.

При этом топ-менеджер отмечал, что оборот компании по итогам 2019 года ожидается на уровне 192 миллиардов рублей (против 186,2 миллиарда по итогам 2018 года). По его словам, выручка могла вырасти и выше 200 миллиардов, но в этом году было снижено производство грузовиков модельной линейки К4.

"Камаз" в 2020 году планирует сохранить продажи в России на уровне 2019 года в 29 тысяч машин, экспорт — на уровне 6,7 тысячи единиц, также говорится в сообщении автопроизводителя.

"На состоявшемся совете директоров "Камаз" был принят бизнес-план компании на 2020 год. В соответствии с документом, в следующем году "Камаз" должен реализовать 35709 автомобилей, из них 29 тысяч единиц будут поставлены на российский рынок, 6709 – на рынки зарубежных стран. Доля "Камаза" на рынке грузовых автомобилей РФ достигнет 46%", — сообщает компания.

"Камаз" увеличил план по инвестициям на 2020 год с более 10 миллиардов до 14,1 миллиарда рублей. "Бизнес-планом в 2020 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 миллиарда рублей", — сообщает "Камаз".

До этого в начале декабря Когогин оценивал потенциальный объем инвестиций в сумму не менее 10 миллиардов рублей на 2020 год против 15 миллиардов в 2019 году.