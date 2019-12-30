МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Утилизационный сбор на автомобили вновь будет проиндексирован в 2021 или 2022 году, сообщил журналистам глава Минпромтога РФ Денис Мантуров.

"Какие еще действия правительства прямо или косвенно стимулируют локализацию? Через какое-то время – с 2021 или 2022 года – будет индексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации, мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают", — сказал министр.

"Мы не знаем бедных компаний, которые разместили здесь свое производство. Мы знаем компании, которые в большей степени вложили в локализацию и будут продолжать вкладывать. Знаем тех, кто относится к нашему рынку менее серьезно. Последних мы не можем держать — в любом случае, они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков", — также добавил глава Минпромторга.

Индексация утилизационного сбора на автомобили в РФ планируется с 1 января 2020 года. Согласно постановлению правительства, с 2020 года для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

Мантуров в конце ноября говорил, что не ожидает роста цен на машины российского выпуска из-за индексации утильсбора, поскольку для их производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%. Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки — на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.

Утильсбор изначально ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие СПИК. Сбор повышался уже дважды.