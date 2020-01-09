МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Skoda в 2019 году увеличила продажи в России на 8,8%, до 88,6 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании.

"Уверенная тенденция роста продаж Skoda Auto Россия продолжилась и в 2019 году: чешский бренд передал своим клиентам 88 609 автомобилей, превысив результат 2018 года на 8,8% (81 459 единиц). Безусловным драйвером роста стал семейный внедорожник Skoda Kodiaq (25 069 единиц,+54,4%)", — сообщает компания.

Кроме этого, высоким спросом на протяжении года пользовался лифтбек Rapid — всего было продано 35 121 автомобилей этой модели, что практически совпадает с уровнем продаж прошлого года — 35 089 единиц, отмечает Skoda, добавляя, что в первом квартале наступившего года стартуют продажи нового Rapid, представленного в декабре 2019 года.

Продажи Octavia выросли на 8,5% в 2019 году до 27 161 машин, а флагманской модели бренда — Superb, наоборот, снизились в 1,7 раза, до 1 258 единиц, следует из сообщения Skoda.