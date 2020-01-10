МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW Group по итогам 2019 года вновь достиг рекордного уровня продаж в 2,52 миллиона автомобилей, что на 1,2% выше показателя предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Это уже девятый год подряд, когда компания показывает рекордные продажи. "Компания уже шестнадцатый год подряд подтверждает свою позицию мирового лидера в секторе автомобилей премиум-класса", — отмечает BMW Group.

Компания сообщает, что продажи автомобилей марки BMW в прошлом году достигли нового исторического рекорда в 2,168 миллиона автомобилей (рост на 2%). Объем продаж автомобилей марки Rolls-Royce подскочил на 25,4%, до 5,15 тысячи штук. При этом продажи марки MINI сократились за год на 4,1%, до 346,6 тысячи автомобилей.

Кроме того, продажи электромобилей группы BMW в минувшем году выросли на 2,2%, достигнув 145,8 тысячи штук. "К концу 2019 года у BMW Group уже было полмиллиона электромобилей по всему миру", — отмечается в сообщении.

В текущем году компания прогнозирует "небольшое увеличение мировых продаж". "Из-за ухудшения экономической ситуации группа BMW ожидает, что рост продаж в Европе будет на уровне предыдущего года", — добавляет концерн. При этом уверенный рост продаж ожидается в Китае в основном за счет собранных в стране автомобилей.

BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce Motor Cars, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.