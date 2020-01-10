МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит вопрос запрета никотинсодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза, сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотинсодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза.

"В связи с заявлением председателя правительства РФ, комиссия, безусловно, рассмотрит с участием государств-членов ЕАЭС эту проблему для принятия единого решения", — заявили в ЕЭК.

Тем не менее в ЕЭК отметили, что в повестке такой вопрос пока не стоит.

"В повестке заседаний органов ЕАЭС данный вопрос пока не значился", — уточнили в комиссии.