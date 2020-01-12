ТОКИО, 12 янв – ПРАЙМ. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон признал, что его побег из Японии был нарушением закона, но объяснил свое решение тем, что не мог рассчитывать в этой стране на справедливый суд.

"Если бы кто-нибудь мог гарантировать мне справедливый суд, я бы хотел предстать перед судом в Японии. Я почувствовал, что надеяться больше не на что. Выезд из страны был нарушением закона. У меня очень хорошие адвокаты в Японии во главе с Хиронакой Джюнъитиро. Они любят свою страну, но в то же время сражаются с японским правосудием. Когда я спросил своих японских адвокатов, могу ли я рассчитывать на справедливый суд в Японии, они ответили мне молчанием. Адвокаты сказали, что предпримут различные действия, чтобы я все-таки смог рассчитывать на справедливый суд", — сказал Гон в интервью японской газете "Асахи".

Он объяснил, что его решение было вызвано многими причинами. Среди них он назвал отказ суда предоставить ему встречи с женой, а также то, что решения суда ему пришлось бы ждать 5-10 лет.

"Но мне не выдержать 10 лет до тех пор, пока дело дойдет до Верховного суда. Мне 65 лет. Я не могу ждать, пока закончится суд", — сказал Гон.

Он пообещал рассказать о том, что происходило в недрах автоконцерна.

"Думаю, что это будет в суде. Мне нужно защитить свою честь. Я намерен рассказать о многих именах и дать много информации. Поскольку я выехал из страны, я могу теперь попросить тех, кто имеет к этому отношение, рассказать правду. Но пока что все боятся. Прокуратура обладает огромной властью, и нет никого, кто смог бы им противостоять. Сейчас тем, что я выступил против них, я хочу, чтобы это придало смелости людям говорить правду", — пояснил Гон.

Он сказал также, что сейчас рассматривает вопрос о том, каким образом предоставить в СМИ различные документы по своему делу.

"Если бы я находился в Японии, я бы не смог предоставить эти документы. Но я бы хотел, чтобы вы их увидели", — подчеркнул Гон.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).