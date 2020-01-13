МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2019 году выросли на 1% — до 362,4 тысячи машин, говорится в презентации компании.

"Lada показала рост на снижающемся рынке, продажи в 2019 году выросли на 1%, до 362 356 машин", — говорится в презентации, представленной исполнительным вице-президентом компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Доля рынка "АвтоВАЗа" в минувшем году достигла рекордно высокой отметки за последние 8 лет в 20,6%.

Lada Granta с результатом в 135 831 (+28%) проданных автомобилей в 2019 году стала самой продаваемой моделью в России, на втором месте топа продаж Lada Vesta с результатом 111 459 проданных машин (+3%). Lada Largus заняла седьмое место по продажам, всего было продано 52 397 универсалов и коммерческих фургонов, подсчитал "АвтоВАЗ".

Чуть более половины продаж компании за минувший год пришлось на 10 регионов, в числе которых Москва и Московская область (9,1%), Самарская область (8,8%), Татарстан (5,7%), Санкт-Петербург и Ленобласть (5%), Башкирия (4,2%), Ставропольский край, Свердловская и Челябинская области (по 3,8%), Воронежская область (3,4%) и Краснодарский край (3,3%), следует из презентации.

На конец года у "АвтоВАЗа" был 301 дилерский центр в России, 14 из которых открылись в 2019 году, отмечается в ней.

ЭКСПОРТ

"АвтоВАЗ" в 2019 году увеличил экспорт на 32% по сравнению с 2018 годом, до 50 тысяч машин. "Экспортные продажи Lada выросли за три года в три раза — с 17 тысяч в 2016 году, 24 тысяч — в 2017-м, 38 тысяч — в 2018-м и 50 тысяч за 2019 год", — следует из презентации.

По подсчетам "АвтоВАЗа", в Белоруссии в 2019 году было продано 16 тысяч машин Lada, бренд занимает первое место на рынке с долей 25,7%, в Казахстане было продано 15 тысяч машин, доля рынка — 21,8%, в Узбекистане было реализовано 6,6 тысячи авто при десятикратном росте продаж за 2 года, на четверть выросли продажи в Египте за счет запуска локальной сборки новой Lada Granta, на 38% выросли продажи в Азербайджане, состоялся выход компании на рынок Монголии.

ПРОГНОЗ ПРОДАЖ

"АвтоВАЗ" вновь улучшил прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 году, они снизятся на 2% — до 1,76 миллиона штук, говорится также из презентации компании.

По предыдущему прогнозу компании, представленному вице-президентом "АвтоВАЗа" Сергеем Громаком в декабре, рынок должен был снизиться до 1,75 миллиона машин.

По словам Морне, "АвтоВАЗ" прогнозирует в 2020 году дальнейшее снижение продаж новых легковых и легких коммерческих машин в России — с предполагаемых 1,76 миллиона в 2019 году до 1,7 миллиона штук. "Прогнозируемый объем рынка в 2020 году — 1,7 миллиона машин, но многое будет зависеть от мер господдержки", — сказал он журналистам.