МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Geely ведет переговоры о покупке доли в легендарном британском автоконцерне Aston Martin. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на ряд источников.

В то же время, по данным агентства Bloomberg, основным претендентом на приобретение доли в Aston Martin является канадский миллиардер и владелец команды "Формулы-1" Racing Point Лоуренс Стролл. Он готов инвестировать в компанию 260 млн долларов.

Британская компания, на протяжении нескольких лет испытывающая финансовые сложности, завершила девять месяцев 2019 года с убытком в 92,3 млн долл и сообщила об ожидаемом значительном сокращении прибыли за год из-за падения продаж на европейском рынке.

В январе стало известно, что Aston Martin отказалась от запуска производства электрокаров RapidE из-за финансовых проблем.

По данным источников Bloomberg, переговоры с потенциальными инвесторами необязательно приведут к заключении сделки. Также нет определенности относительно размера приобретаемого пакета акций Aston Martin.

Компания Aston Martin основана в 1913 году. Она специализируется на производстве люксовых спортивных автомобилей.

Более 60 процентов компании контролируются британским инвестиционным фондом Investindustrial и кувейтским Adeem.

Китайский автоконцерн Geely был создан в 1986 году. Продает автомобили в 43 странах мира. Geely приобрел контрольный пакет акций британского автопроизводителя Lotus Cars Limited в 2017 году.