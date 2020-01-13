Geely ведет переговоры о покупке доли в Aston Martin
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Geely ведет переговоры о покупке доли в легендарном британском автоконцерне Aston Martin. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на ряд источников.
В то же время, по данным агентства Bloomberg, основным претендентом на приобретение доли в Aston Martin является канадский миллиардер и владелец команды "Формулы-1" Racing Point Лоуренс Стролл. Он готов инвестировать в компанию 260 млн долларов.
Британская компания, на протяжении нескольких лет испытывающая финансовые сложности, завершила девять месяцев 2019 года с убытком в 92,3 млн долл и сообщила об ожидаемом значительном сокращении прибыли за год из-за падения продаж на европейском рынке.
В январе стало известно, что Aston Martin отказалась от запуска производства электрокаров RapidE из-за финансовых проблем.
По данным источников Bloomberg, переговоры с потенциальными инвесторами необязательно приведут к заключении сделки. Также нет определенности относительно размера приобретаемого пакета акций Aston Martin.
Компания Aston Martin основана в 1913 году. Она специализируется на производстве люксовых спортивных автомобилей.
Более 60 процентов компании контролируются британским инвестиционным фондом Investindustrial и кувейтским Adeem.
Китайский автоконцерн Geely был создан в 1986 году. Продает автомобили в 43 странах мира. Geely приобрел контрольный пакет акций британского автопроизводителя Lotus Cars Limited в 2017 году.
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