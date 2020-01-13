МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ по итогам 2019 года вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,9%, до 840,27 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 5,3% — до 859,8 миллиона тонн, говорилось в материалах Росморречфлота к итоговому годовому заседанию коллегии ведомства и статистики за 2018 год. Согласно сентябрьскому официальному прогнозу правительства РФ, рост грузооборота морских портов в 2019 году ожидался на уровне 3,3%, до 843,4 миллиона тонн, а в 2024 году относительно уровня 2018 года как минимум на уровне 26,5%. Грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет почти на 3%, до 841 миллиона тонн, сообщал в ноябре на заседании правкомиссии по транспорту вице-премьер РФ Максим Акимов.

Объем перевалки сухих грузов при этом снизился на 3%, до 376,03 миллиона тонн, наливных грузов — вырос на 8,2%, до 464,24 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 13%, до 104,82 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов выросла на 4,1%, до 31,70 миллиона тонн, наливных грузов — на 17,4%, до 73,13 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 4,1%, до 256,44 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов вырос на 0,4%, до 110,19 миллиона тонн, наливных грузов — на 7,1%, до 146,24 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна сократился на 5,2%, до 258,08 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов сократилась на 19,4%, до 96,07 миллиона тонн, наливных грузов выросла на 5,8%, до 162,02 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос на 53,2%, до 7,40 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов вырос на 4,2%, до 2,79 миллиона тонн, наливных грузов вырос в 2,1 раза, до 4,61 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 6,5%, до 213,53 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов увеличилась на 7,8%, до 135,29 миллиона тонн, наливных грузов выросла на 4,3%, до 78,24 миллиона тонн.