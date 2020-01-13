МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Kia начала производство Seltos, нового компактного кроссовера марки на заводе "Автотор" в Калининграде, говорится в сообщении компании.

"Kia Seltos производится на предприятии "Автотор" с двигателем 2,0 MPI и вариатором Smartstream IVT, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T GDI и роботизированной коробкой передач 7DCT. Позже будет также освоен выпуск варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом", — отмечает компания.

Компактный кроссовер Seltos, прежде чем попасть на производственную линию, прошел цикл испытаний в России — за 4 месяца было пройдено 50 тысяч километров в жестких условиях, что эквивалентно 150 тысячам в нормальной эксплуатации, отмечает компания.