МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Японский автоконцерт Nissan в своем пресс-релизе опроверг сообщения СМИ о рассматриваемом плане компании относительно выхода из Renault-Nissan-Mitsubishi. Руководство Nissan ускорило разработку плана выхода из альянса с Renault

"Nissan никоим образом не рассматривает роспуск альянса… Альянс является источником конкурентоспособности Nissan", — говорится в релизе.

В понедельник газета Financial Times сообщила, что руководство Nissan ускорило разработку тайного запасного плана возможного выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на фоне влияния продолжающейся истории с экс-главой Nissan Карлосом Гоном на альянс.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.

Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, сотрудничавший с Тэйлором ранее.