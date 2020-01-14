МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2019 году в России снизились на 2,3% по сравнению с предшествовавшим годом, до 1,759 миллиона машин, сообщил журналистам глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер.

В том числе в декабре эти продажи выросли в годовом выражении также на 2,3%, до 179 тысяч, следует из презентации АЕБ.

ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД

АЕБ прогнозирует снижение продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в 2020 году на 2,1% по сравнению с 2019 годом — до 1,72 миллиона автомобилей, сообщил журналистам глава комитета автопроизводителей ассоциации Йорг Шрайбер.

"Прогнозируем дальнейшее снижение рынка, минус 2,1%, до 1,72 миллиона автомобилей", — отметил Шрайбер.

"В 2020 году ожидается продолжение непростого периода. Участники рынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса. Нет уверенности, что в 2020 году произойдет какое-либо существенное улучшение во внешней среде", — говорится в презентации АЕБ, которую представил Шрайбер.

По словам Шрайбера, изменений к лучшему на рынке не будет без внешних факторов, в числе которых экономический рост, ведущий к увеличению располагаемых доходов населения, меры правительства, стимулирующие спрос, отсутствие дополнительных налогов и сборов, вызывающих рост розничных цен.