МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Беспилотные автомобили "Яндекса" в рамках прошедшей в Лас-Вегасе (США, штат Невада) выставки электроники Consumer Electronics Show (CES) первыми проехали по улицам города более 7 тысяч километров в автономном режиме без водителя за рулем, говорится в сообщении компании.

"Суммарный пробег за время подготовки к событию и 6 дней работы выставки составил более 7 тысяч километров. Автомобили передвигались по улицам города в автономном режиме и без инженера-испытателя за рулем. За 6 дней выставки прокатиться на беспилотных автомобилях "Яндекса" смогли более сотни гостей", — говорится в сообщении.

"Беспилотные автомобили "Яндекса" стали первыми на дорогах Невады без водителя за рулем", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что сегодня в штате Невада по дорогам общего пользования ездит более 200 беспилотных автомобилей, но во всех случаях за рулем находится инженер-испытатель.

Во время подготовки к выставке поездки беспилотников "Яндекса" по улицам Лас-Вегаса проходили в различных условиях: в светлое и темное время суток, в часы-пик с интенсивным трафиком и в дождь. "Демонстрационный маршрут протяженностью 6,7 километра включал многополосные участки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, сложные повороты со встречным разъездом и пешеходные переходы", — отмечает компания.

"Мы были рады вновь продемонстрировать свои автомобили на выставке CES в Лас-Вегасе. У "Яндекса" есть опыт эксплуатации беспилотного транспорта без человека за рулем в Иннополисе (Татарстан – ред.), но для нас важна возможность тестировать свою технологию в новых условиях. Пока во всем мире есть буквально несколько мест, где это разрешено, и нам важно это использовать", – приводятся в сообщении слова руководителя направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрия Полищука.

Сейчас компания готовится к следующему событию, в котором примут участие беспилотные автомобили "Яндекса" – Североамериканскому международному автосалону в Детройте. "Яндекс" стал одним из победителей конкурса на осуществление автономных поездок для посетителей автосалона, и уже в июне беспилотные автомобили компании снова будут перевозить гостей крупного международного события.