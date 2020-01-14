МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Поставки автомобилей на мировой рынок крупнейшего европейского автоконцерна Volkswagen Group в 2019 году увеличились на 1,3%, до 10,97 миллиона автомобилей, говорится в релизе компании. Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в 2019 году снизились на 2,3%

Поставки компании в Европе увеличились на 3,9%, до 4,6 миллиона машин, в России — на 1,6%, до 233,6 тысячи, в Германии — на 6,2%, до 1,4 миллиона автомобилей, в США — на 2,5%, до 654,2 тысячи.

Отмечается, что мировые поставки электромобилей увеличились на 80%, до более чем 140 тысяч, благодаря увеличению числа моделей электрокаров и роста спроса на них.

Поставки автомобилей марки Volkswagen увеличились на 0,5%, до 6,3 миллиона, Audi — на 1,8%, до 1,9 миллиона, Porsche — на 9,6%, до 280,8 тысячи. Наибольший рост поставок зафиксирован у модели Seat — на 10,9%, до 574,1 тысячи. Поставки Skoda сократились на 0,9%, до 1,2 миллиона машин.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.