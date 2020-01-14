МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Объем продаж рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2019 года составил 5,405 миллиона единиц, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2019 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 миллионов 404,5 тысячи единиц, что на 0,4% меньше, чем в 2018 году (5 миллионов 425,5 тысячи штук). Первенство здесь традиционно принадлежит отечественной марке Lada, на долю которой в 2019 году пришлась почти четверть (24,9%) от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1 миллион 346,5 тысячи штук, что на 3,4% ниже показателя годичной давности", — говорится в сообщении.

Далее в рейтинге располагается японская Toyota, чей показатель в 2019 году составил 597,6 тысячи штук, что на 0,8% ниже показателя за прошлый год. В тройку лидеров вошел также другой бренд из Японии — Nissan, перепродажи которого выросли на 0,7%, до 303,9 тысячи штук. В топ-5 также попали корейские марки Hyundai (284,6 тысячи штук) и Kia (265 тысяч штук), рост составил 5,1% и 9,7% соответственно.

"Половина из представленных в топ-10 марок показали в прошлом году положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет уже упомянутая Kia. Среди марок, находящихся в "отрицательной" зоне, максимальный спад перепродаж зафиксирован у отечественной Lada (-3,4%)", — говорится в сообщении.

По оценке агентства, самой популярной моделью российского вторичного рынка в 2019 году стал хэтчбек Lada 2114 "Самара", объем перепродаж которого, тем не менее, снизился на 7,1% и составил 136,6 тысячи экземпляров. Далее следуют Ford Focus с результатом 133 тысячи единиц (снижение на 3,3%) и Lada 2107 "Классика" — объем вторичного рынка этой модели сократился за год на 7,7% и составил 118,4 тысячи машин. Замкнули первую пятерку Hyundai Solaris (109 тысяч штук; плюс 11,7%) и Lada 2170 "Приора" (106,6 тысячи штук; снижение на 3%).

Кроме того, по итогам декабря 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 460,3 тысячи единиц, показав снижение на 0,8%.