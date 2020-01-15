МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил в среду продажи модернизированной Lada 4x4, цены начинаются от 554 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.

"Lada объявляет о старте продаж обновленной Lada 4x4. Внедорожник стал еще более комфортным. Стоимость модернизированной Lada — от 553 900 рублей, таким образом, он остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России", — говорится в сообщении.

Трехдверная и пятидверная версии Lada 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему "ЭРА-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений. Отмечается, что для семейства Lada 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения.

В состав комплектации Classic (от 553,9 тысячи рублей) входит гидроусилитель рулевого управления, антиблокировочная система, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники и аудиоподготовка.

Комплектация Luxe (от 570,9 тысячи рублей) включает подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес. Аналогичным набором оборудования оснащена версия Lada 4х4 Urban (от 629,9 тысячи рублей), а также противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. Модель в варианте Luxe AC (от 609,9 тысячи рублей) дополнительно оснащается более эффективной системой кондиционирования.

Для трехдверной версии предусмотрен заводской окрас "камуфляж". Lada 4х4 в комплектации Luxe Camouflage, которая включает черные легкосплавные диски, стоит от 599,9 тысячи рублей. Автомобиль в комплектации Luxe Camouflage AC дополнительно оснащается кондиционером и стоит от 638,9 тысячи рублей.