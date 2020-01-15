МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2019 году сохранился на уровне предыдущего года в 112,1 тысячи автомобилей, при этом в декабре продажи выросли на 7,1%, до 13,3 тысячи штук, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Аналитики агентства считают продажи автомобилей по регистрациям транспортных средств.

"Лидерство здесь традиционно удерживает российская марка GAZ, на долю которой в 2019 году пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 50,7 тысячи штук — на 3,1% больше, чем в январе-декабре 2018 года", — говорится в сообщении.

На втором месте, несмотря на падение (-3,7%), располагается другой отечественный производитель — УАЗ. Его объем рынка в прошлом году составил 17,3 тысячи автомобилей. Третью строчку занимает американский Ford с результатом 13 тысяч экземпляров (+13%). В первую пятерку по итогам 2019 года также попали отечественная Lada (11,1 тысячи штук; +3,4%) и немецкий Volkswagen (5,7 тысячи штук; +3,5%).

По данным агентства, в модельной структуре лидерство принадлежит GAZ "Газель" Next, объем рынка которой в 2019 году составил 29,3 тысячи единиц (+3,5%). Как отмечается, на эту модель пришлось более четверти всего рынка новых LCV в России (26%).

Самой популярной иностранной моделью LCV в России в 2019 году стал американский Ford Transit. Его результат — 12,6 тысячи штук (+17,1%). Следом идет отечественная модель — GAZ 3302 (10,8 тысячи штук; —1,8%), на четвертой строчке — фургон Lada Largus VU (9,3 тысячи штук; +3,5%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (8,2 тысячи штук; —3,9%).