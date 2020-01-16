МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) в 2019 году снизились на 3,8% по сравнению с предыдущим годом — до 4 954 машин, в декабре — выросли в 1,6 раза, до 431 штуки, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом продажи новых автомобилей в ЕС за минувший год выросли на 1,2% — до 15,34 миллиона машин, а в декабре — на 21,7%, до 1,215 миллиона штук.

Большинство крупных рынков выросли в прошлом году. Так, в Германии в 2019 году продажи выросли на 5% — до 3,6 миллиона машин, во Франции — на 1,9%, до 2,21 миллиона, в Италии — на 0,3%, до 1,92 миллиона. В Великобритании и Испании отмечено снижение — на 2,4% и 4,8% соответственно, до 2,31 миллиона и 1,26 миллиона машин.

Продажи новых автомобилей французского автопроизводителя PSA Group в Европе за 2019 год сократились на 1,1%, Volkswagen Group — выросли на 3,1%, группы Renault в целом — поднялись на 1,1%. В декабре, по данным ACEA, продажи PSA Group опустились на 2,2% в годовом исчислении, Volkswagen Group — поднялись на 21,1%, группы Renault — подскочили на 23,1%.