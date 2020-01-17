МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная группа Renault в 2019 году увеличила продажи автомобилей на российском рынке на 2,3% — до 508,7 тысячи, говорится в пресс-релизе компании.

Продажи автомобилей Lada в отчетном периоде увеличились на 0,6% — до 362,4 тысячи. "Lada Granta и Lada Vesta подтвердили свои позиции самых продаваемых автомобилей в России", — отмечается в релизе компании. Продажи автомобилей марки Renault также выросли — на 5,8%, до 145 тысяч.

Мировые продажи Renault в 2019 году снизились на 3,4% — до 3,7 миллиона машин. Наибольшее сокращение продаж, по данным компании, произошло на иранском, аргентинском и турецком рынках. Продажи на европейском рынке увеличились на 1,3% — до 1,3 миллиона автомобилей, а в Индии — на 7,9%, до 88,9 тысячи.

При этом продажи электрокаров компании увеличились на 23,5% — до 62,4 тысячи.

"Продажи группы выросли в последнем квартале благодаря успешным запускам на основных рынках группы, таких как Европа, Россия и Индия, где рынок Renault стабильно растет. В 2020 году мы получим прибыль от годовых продаж автомобилей наиболее продаваемых новых моделей Clio и Captur, а также от совершенствования технологий для электрокаров ZOE, Twingo Z.E. и E-Tech", — приводится в релизе комментарий директора по продажам и региональной работе Renault Оливье Мурге (Olivier Murguet).

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Российская группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun.