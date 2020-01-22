МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам 2019 года выросла в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом — до 3,265 триллиона вон (2,8 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Выручка по итогам года составила 105,79 триллиона вон (90,6 миллиарда долларов), что на 9,3% больше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль при этом выросла в 1,5 раза, до 3,685 триллиона вон (3,2 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала 2019 года компания зафиксировала чистую прибыль в 851 миллиард вон (728,8 миллиона долларов) против убытка в 203,3 миллиарда вон (174,1 миллиона долларов) годом ранее. Выручка выросла на 10,5% в годовом исчислении, составив 27,87 триллиона вон (23,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла в 2,5 раза по сравнению с четвертым кварталом 2018 года — до 1,24 триллиона вон (1,1 миллиарда долларов). Аналитики ждали значения квартальной операционной прибыли на уровне 1,06 триллиона вон (около 900 миллионов долларов).

Акции компании на бирже Южной Кореи растут в цене на 7,3%.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.