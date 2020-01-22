МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors за 2019 года выросла в 1,58 раза — до 1,83 триллиона вон (1,6 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Выручка за год составила 58,15 триллиона вон (49,8 миллиарда долларов), увеличившись на 7,3% по сравнению с уровнем прошлого года. Операционная прибыль достигла 2,01 триллиона вон (1,7 миллиарда долларов), что в 1,7 раза превышает показатель годичной давности. За год компания продала 2,772 миллиона автомобилей, что на 1,4% меньше показателя предыдущего года.

В четвертом квартале чистая прибыль Kia составила 346 миллиардов вон (296,3 миллиона долларов), что почти в 3,7 раза превышает показатель годичной давности. Выручка выросла на 19,5%, до 16,106 триллиона вон (13,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 591 миллиарда вон (506,1 миллиона долларов), что в 1,5 раза превышает показатель годичной давности. Продажи машин за эти три месяца сократились на 1,4% в годовом выражении – до 728 тысяч.

Продажи автомобилей компании в России за год сократились на 0,9%, до 235 тысяч машин, в том числе в четвертом квартале — на 5,4%, до 65 тысяч.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в пяти странах. Штат компании составляет более 51 тысячи человек.