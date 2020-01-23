ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонда Baring Vostok и ведущих фондов Ближнего Востока инвестирует в сервис по продаже автомобилей Carprice, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующее объявление сделано в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Привлеченные инвестиции будут направлены компанией на увеличение темпов роста бизнеса в субъектах РФ и развитие платформы для корпоративных клиентов.

"Российский рынок автомобилей в настоящее время входит в число крупнейших в мире. Инвестиции в Carprice позволят активно расширять долю на рынке, а также развивать платформы междилерского обмена автомобилями, что является новацией в РФ", — полагают в РФПИ.

"Инвестиции в перспективные технологические компании подтверждают курс РФПИ и партнеров на цифровизацию российской экономики. В частности, вложения в рост бизнеса Carprice позволят перейти к более безопасной и юридически защищенной модели продаж автомобилей, обеспечить максимальную выгоду для клиентов и минимальные издержки для дилерских центров", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.