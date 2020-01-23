МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. IPO интернет-ритейлера Ozon (основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok) состоится не раньше 2021 года, так как в текущем году основной задачей останется поддержание активного роста компании, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Накануне основной владелец и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что Оzon полностью готов к IPO, его можно осуществить уже в этом году, однако есть риск продешевить.

В июне гендиректор Ozon Александр Шульгин говорил, что для IPO компании необходимо увеличить его долю на российском рынке электронной коммерции, ускорить рост продаж и улучшить инфраструктуру. Тогда он отмечал, что Ozon может рассмотреть возможность IPO через два года.

НЕ КО ВРЕМЕНИ

Учитывая высокие темпы роста бизнеса Ozon, скорее всего, "Система" перенесет IPO на 2021 год, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. А как правило, подходящим моментом для размещения бумаг может быть фаза, когда компания становится зрелой, а темпы роста на долгосрочном горизонте могут начать замедляться, добавляет эксперт.

По его словам, именно сейчас нет необходимости в ускоренном размещении.

"Компания частично решила вопросы с повышенной долговой нагрузкой и не настолько сильно нуждается в средствах, чтобы продавать наиболее растущие активы". — сказал Карпунин.

"Ozon растет на 97% в год — нет смысла проводить IPO ради IPO", — добавляет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Кроме того, Ozon, хотя и интересный, но не настолько крупный актив, чтобы сразу попасть в топ-20 бумаг на бирже. Годовая выручка пока менее 50 млрд рублей, стоит подождать, когда она будет хотя бы 100 млрд, сказал он.

Те же сроки называет старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. Она добавляет, что в текущем году компания продолжит активные инвестиции для поддержания роста бизнеса (основные проекты касаются логистической инфраструктуры и технологической платформы) и останется операционно убыточной. При этом выход Ozon на безубыточность (что наиболее вероятно в 2021 году) является ключевым условием успешного проведения IPO, убеждена она.

Пока неизвестно, как будет решена задача по улучшению инфраструктуры, считает главный стратег "Универ Капитал" Дмитрий Александров. В начале недели появилась информация о том, что интернет-магазин планирует отказаться от услуг большинства курьеров. "Если магазин действительно проведет такое мощное увольнение, то на замену системы доставки тоже потребуется время", — рассуждает он.

Также крайне важно учитывать текущее состояние фондового рынка в целом, объясняет Карпунин. Сейчас, по его словам, ситуация близка к идеальной — фондовые активы устойчиво растут, индексы акций как в России, так и в развитых странах, находятся на исторических максимумах. При этом отмечается рост аппетита глобальных инвесторов к риску и повышенный спрос на активы развивающихся стран. Уровень процентных ставок снижается и в долларах, и в рублях.

Иначе оценивает внешний фон Александров. "Сейчас, со сменой правительства и перестановками в кабмине, не лучшее время для резкой работы на рынках", — убежден он.

СПРОС НА OZON

По оценкам аналитиков, Ozon может разместить на биржах от 15-20% до 40% акций в случае, если IPO все же состоится.

Учитывая маленькое количество IPO российских компаний в последние годы и высокий интерес инвесторов к быстрорастущему интернет-сектору, очевидно, IPO Ozon привлечет внимание глобальных инвесторов, убеждена Курбатова. При этом оценка компании, по ее словам, будет зависеть от ее операционного и финансового состояния к моменту размещения.

Ващенко настроен менее оптимистично. Спрос зависит от многих факторов — финансовые показатели компании и их прогноз, состояние фондовых рынков, считает он.

"Любую компанию можно продать, вопрос цены. Интерес к подобным активам есть, хотя понятно, что "российским Alibaba" Ozon не станет, по крайней мере, в ближайшие лет пять. Спрос на акции Ozon будет понятен в момент роуд-шоу и формирования книги, сейчас слишком рано об этом думать", — убежден эксперт.

Деньги, полученные от IPO, по всей видимости, не будут инвестированы в развитие Ozon, а будут использованы на общекорпоративные цели холдинга. Ozon столкнется с необходимостью финансировать капзатраты, которые будут расти вместе с компанией, появится долг, который надо будет обслуживать, добавляет Ващенко.

ОТПУСТИТ ЛИ OZON АФК "СИСТЕМА"

Публичность Ozon позволит инвесторам реально оценить стоимость пакета в рамках всей бизнес-структуры "Системы", считает Карпунин. Это может позитивно повлиять на оценку инвесторами акций "Системы" и, соответственно, на ее капитализацию.

"Если в рамках IPO будет предлагаться продать часть пакета, а не выпустить новые бумаги в интересах самого Ozon для последующего инвестирования, то это позволит сократить долговую нагрузку корпоративного центра "Системы", а в будущем — экономить на процентных платежах. К тому же в будущем, когда свободный денежный поток Ozon станет устойчиво положительным, компания могла бы начать выплачивать дивиденды, что также положительно для материнской АФК", — отмечает Карпунин.

Для миноритарных акционеров "Системы" наиболее привлекательным сценарием была бы выплата специальных дивидендов в случае, если АФК продаст часть своего пакета в Ozon, считает Курпатова.

Другого сценария придерживается Ващенко. По его словам, Ozon сейчас — около 7% консолидированной выручки "Системы".

"Будучи ключевым акционером, она, безусловно, заинтересована в росте компании Ozon и будет помогать ей в развитии. "Система" останется контролирующим акционером и будет получать дивиденды", — считает он.