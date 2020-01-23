МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Toyota отзывает в РФ 82 641 автомобиль Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV4 и Lexus RX200T, RX350, RX450H из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла, говорится в сообщении Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае – к возгоранию", — сообщает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, поясняет регулятор.

"Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех транспортных средствах будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — также говорится в сообщении.