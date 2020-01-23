ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит возможность выхода из "Детского мира" на горизонте 2-3 лет, обсуждает разные варианты продажи, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Детский мир" показывает очень значимые результаты, вы видели, что часть пакета мы недавно продали. Поэтому я думаю, что SPO было очень успешно, и показало, что российский рынок очень ликвиден и к нему есть интерес", — отметил Дмитриев.

"Поэтому мы, безусловно, видим возможность выхода из "Детского мира" на горизонте двух-трех лет, но пока считаем, что он еще не полностью реализовал свой потенциал роста", — продолжил он.

Он уточнил, что "обсуждается много разных вариантов". "Прошлый SPO показал, что рынок заинтересован в покупке акций", — заявил собеседник агентства.

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в ноябре 2019 года объявили о продаже 175 миллионов акций (23,7% капитала) "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров. Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 миллиарда рублей.

АФК "Система" по итогам SPO снизила свою долю в "Детском мире" до 33,4% с 52%, РКИФ — до 9% с 14%. Free float ритейлера составит 57,6%. Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр".