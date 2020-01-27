ХАБАРОВСК/МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота", вылетевший в понедельник днем из Хабаровска в Москву, возвращается в аэропорт вылета после сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель аэропорта.

"Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность. На борту 262 пассажира и 10 членов экипажа", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, поступил "сигнал о "минировании"".

Как уточнили РИА Новости в экстренных службах Москвы, по данным на 9.40 мск, самолет находился над Амурской областью. По плану, самолет должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево, но сейчас борт возвращается в Хабаровск.

Позднее стало известно, что самолет благополучно приземлился в Хабаровске, пострадавших нет.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.