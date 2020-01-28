МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") выросли по итогам 2019 года на 3,8% по сравнению с предыдущим годом, до 437,5 миллиарда рублей с НДС, говорится в сообщении группы.

Операционная отчетность по группе показывает результаты развития сетей "М.Видео" и "Эльдорадо", включающие итоги работы "Эльдорадо" не с момента закрытия сделки по ее приобретению (в конце апреля 2018 года), а с начала 2018 года.

Онлайн-продажи группы за год выросли в 1,7 раза, до 144 миллиарда рублей с НДС. Их доля в общей структуре продаж "М.Видео-Эльдорадо" составила 32,9%.

Продажи группы в четвертом квартале 2019 года снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 138,3 миллиарда рублей с НДС.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец 2019 года "М.Видео-Эльдорадо" насчитывала 1038 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева.