МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla за 2019 год сократил чистый убыток, приходящийся на акционеров, на 11,7% по сравнению с предыдущим годом – до 862 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию снизился до 4,92 доллара с 5,72 доллара годом ранее. Выручка Tesla выросла в годовом выражении на 14,5% — до 24,578 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль составила 105 миллионов долларов, что на 25% меньше уровня четвертого квартала 2018 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,56 доллара против прибыли в 0,78 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила при этом 2,14 доллара. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,72 доллара. Выручка за квартал поднялась на 2,2% и составила 7,384 миллиарда долларов, превысив прогноз в 6,95 миллиарда долларов.

Компания отметила, что намерена нарастить производство Model 3 и Model Y до 500 тысяч штук в год к середине текущего года с нынешних 400 тысяч. На предварительных торгах акции компании дорожают на 11,6%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.