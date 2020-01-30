МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Потери российского турбизнеса, который работает на въездном рынке из КНР, могут составить порядка 100 миллионов долларов в том случае, если к началу марта ситуация с вспышкой коронавируса не стабилизируется, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой ситуации, вызванной коронавирусом в Китае, она напомнила, что фактически весь турпоток из Китая, который мог оказаться в России после 25-28 января, полностью потерян.

"По оценке туроператоров, работающих на въездном рынке из Китая, больше всего принимают гостей из Поднебесной Москва, Санкт-Петербург и Амурская область. Это групповые безвизовые заезды. Основной пик бронирования туров из Китая в Россию приходится на летние месяцы, но подтверждают их обычно в марте", — сказала Ломидзе.

"Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем говорить о потерях до 100 миллионов долларов для въездных туроператоров по Китаю по всей стране", — озвучила свой прогноз представитель АТОР.

Она обратила внимание, что пока потери бизнеса не такие существенные. "По нашим данным, в феврале в Россию должны были приехать 40-50 тысяч китайских туристов. Очевидно, что они теперь точно не приедут", — резюмировала Ломидзе.