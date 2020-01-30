МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. РЖД отменили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом нового приказа.

Ранее РЖД подготовили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки.

"В связи с поступившими разъяснениями… оперативный приказ отменяется", — процитировал источник текст приказа.

РЖД также сообщили о приостановке с 31 января до 1 марта 2020 года движения поездов через пункты пропуска на границе с Китаем с сохранением железнодорожного сообщения на маршруте Москва – Пекин.

"С 00.00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР. В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия)", — говорится в сообщении.

"Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва – Пекин", — добавляется в сообщении.