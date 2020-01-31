МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Skoda в середине февраля начнет продавать в России компактный кроссовер Karoq местной сборки по цене от 1,5 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

"На старте продаж Skoda Karoq будет доступен в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для Ambition составит 1 499 000 рублей, для Style – 1 673 000 рублей. Модель будет предлагаться с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость 199 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле 6,3 л/100 км)", — говорится в сообщении.

"Базовая комплектация Active, двигатель 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее", — поясняет компания.

Отмечается, что уже через две недели, с 14 февраля, Karoq появится в дилерских центрах марки. По словам главы Skoda в России Яна Прохазки, сборка модели в Нижнем Новгороде делает ее ближе и доступнее для российских покупателей.