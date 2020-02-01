МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Порядка 42 километров путей для метро планирует построить Москва в 2020 году, побив тем самым свой собственный рекорд прошлого года, когда было возведено 39 километров, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"В этом году мы хотим побить наш собственный рекорд: успеть проложить порядка 42 километров путей", — сказал он, уточнив, что эффект прошлого года составил 39 километров.

Сейчас в работе 42 станции метро, напомнил заммэра. План на 2020 год — завершить строительство девяти из них.

"Мы хотим завершить строительство девяти станций, а шесть из них пустить с пассажирами уже в ближайшие недели", — сказал он.